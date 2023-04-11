Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания MicroFinance»

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Компания MicroFinance» («МикроФайненс») было создано в Кыргызской Республике 3 ноября 2011 года для предоставления качественных и доступных финансовых услуг населению с целью улучшения уровня жизни и развития малого и среднего бизнеса.

Представляем структурированные сведения о финансовом положении, финансовых результатах деятельности нашей компании за 2022 год. Финансовая отчетность за 2022 год и заключение независимого аудитора . С годовой финансовой отчетностью и аудиторским заключением в полном объеме можно ознакомиться в головном офисе компании, ее филиалах, представительствах или на сайте компании: www.microfinance.kg. Свидетельство НБ КР № 417 от 30 ноября 2011 года.