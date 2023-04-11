13:20
USD 87.87
EUR 96.53
RUB 0.92
Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания MicroFinance»

Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Компания MicroFinance» («МикроФайненс») было создано в Кыргызской Республике 3 ноября 2011 года для предоставления качественных и доступных финансовых услуг населению с целью улучшения уровня жизни и развития малого и среднего бизнеса.

Представляем структурированные сведения о финансовом положении, финансовых результатах деятельности нашей компании за 2022 год.

Финансовая отчетность за 2022 год и заключение независимого аудитора.

С годовой финансовой отчетностью и аудиторским заключением в полном объеме можно ознакомиться в головном офисе компании, ее филиалах, представительствах или на сайте компании: www.microfinance.kg.

Свидетельство НБ КР № 417 от 30 ноября 2011 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/262954/
просмотров: 3783
Версия для печати
Популярные новости
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; уведомляет об&nbsp;изменении размера абонентской платы за&nbsp;телефон ОАО «Кыргызтелеком» уведомляет об изменении размера абонентской платы за телефон
MBANK запускает функционал &laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; и&nbsp;дарит подарки в&nbsp;одно касание! MBANK запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay» и дарит подарки в одно касание!
Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в&nbsp;О! Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!
MRIdian&nbsp;&mdash; современная технология для лечения рака простаты MRIdian — современная технология для лечения рака простаты
Бизнес
&laquo;Газификация&raquo;: получите льготный кредит в&nbsp;госбанках сроком до&nbsp;двух лет «Газификация»: получите льготный кредит в госбанках сроком до двух лет
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвел итоги&nbsp;I полугодия 2023 года «Кыргызтелеком» подвел итоги I полугодия 2023 года
MBANK запускает функционал &laquo;ЭЛКАРТ Pay&raquo; и&nbsp;дарит подарки в&nbsp;одно касание! MBANK запускает функционал «ЭЛКАРТ Pay» и дарит подарки в одно касание!
Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в&nbsp;О! Пройди бесплатную стажировку Java Backend Developer в О!
9 августа, среда
13:15
Глава кабмина выделил 200 тысяч сомов детсаду Службы исполнения наказаний Глава кабмина выделил 200 тысяч сомов детсаду Службы ис...
13:04
Позорный результат по гандболу. Чиновников требуют привлечь к ответственности
12:44
Депутат заявила о поддержке законопроекта о расчетах в сомах. Нацбанк опроверг
12:44
«Яндекс.Go»: ФСБ России не получит доступ к данным поездок в Кыргызстане
12:23
В Джалал-Абаде толпа избила двух парней. Пострадавшие претензий не имеют