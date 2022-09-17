Коллектив «РСК Банка» направит однодневную зарплату пострадавшим баткенцам

Сегодня все кыргызстанцы с замиранием сердца следят за событиями на кыргызско-таджикской границе. Общество объединилось, чтобы помочь пострадавшим в Баткенской области.

В эти тяжелые дни руководство и коллектив «РСК Банка» приняли решение внести свой вклад и направить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим жителям Баткенской области.

«Мы верим в скорейшее восстановление мира и спокойствия на нашей земле», — отметил председатель правления ОАО «РСК Банк» Кадырбек Букуев.

Сегодня каждый может внести свой вклад в поддержку наших соотечественников. Средства можно перечислить в мобильном банкинге RSK24, в терминалах «РСК Банка», установленных во Дворце спорта имени Кожомкула, рядом с пунктом сбора гуманитарной помощи.