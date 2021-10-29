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Бизнес

Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов

Возникли непредвиденные расходы? Нужна финансовая поддержка и нет времени ждать? Приходи за кредитной картой от ОАО «Оптима Банк» и получи лимит до 250 тысяч без залога.

Преимущества:

  • бесплатный выпуск и первый год обслуживания;
  • кредитный лимит 250 тысяч сомов без залога и поручительства*;
  • скидки до 30 процентов у партнеров.

Кредитная карта от «Оптима Банка» это:

— одобрение кредита без поручителей и справок о доходах**
(для решения нужен только паспорт);
— без залога и на любые цели;
— бесплатное подключение и обслуживание онлайн-банкинга «Оптима24»;
— круглосуточный доступ к лимиту через сеть банкоматов и POS-терминалов.
— беспроцентный льготный период (Grace period) сроком до 30 дней при безналичной оплате (проценты начисляются только на использованную сумму кредитного лимита).

С кредитной картой от ОАО «Оптима Банк» вы сможете легко совершать онлайн-покупки, а также пользоваться безналичной оплатой как в Кыргызстане, так и в любой точке мира.

Как получить кредитный лимит:

  1. Приходите с паспортом в любое отделение банка.
  2. Напишите заявление на кредитный лимит (кредит по карте).
  3. Получите денежные средства на вашу карту**.

 Требования:

  • возраст от 21 года до наступления пенсионного возраста;
  • наличие официального дохода за последние шесть месяцев;
  • отсутствие негативной кредитной истории.

Процентная ставка за пользование кредитным лимитом — 26 процентов.

* На суммы свыше 70 тысяч сомов банк может потребовать поручительство по своему усмотрению.
** Деньги начисляются на платежную карту в течение одного рабочего дня.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/211996/
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