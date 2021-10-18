Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа

Топ-менеджмент сотового оператора Beeline пообщался в неформальной обстановке с представителями интернет-изданий, телеканалов и блогерами. Главная цель, которую преследовало руководство компании, — знакомство с медиасообществом, налаживание более тесного взаимодействия.

Мероприятие состоялось 13 октября в отеле Novotel. Около 30 представителей СМИ и блогеров пришли на встречу, чтобы пообщаться с топ-менеджментом компании и узнать из первых уст последние новости, а также чтобы задать свои вопросы. А их, надо отметить, у журналистов накопилось немало.

Гости спрашивали о социальной ориентированности оператора, критериях отбора общественно значимых проектов для финансирования.

В этой части Beeline поступило сразу несколько предложений: от оборудования специальных зон для выхода в интернет в одном из столичных университетов до — стать главным спонсором популярного телешоу. Некоторые из них заинтересовали руководство компании, и оно пообещало их рассмотреть.

Кроме того, журналистов и блогеров интересовало развитие сети и расширение услуг оператора. Здесь команда Beeline поделилась последней новостью, а именно качество связи и скорость интернета в Бишкеке станут еще лучше и быстрее.

«Как вы, наверное, уже знаете, мы приняли участие в онлайн-торгах Государственного агентства связи по продаже радиочастот. Это была конкурентная и открытая борьба трех операторов, по итогам которой мы стали победителями, предложив за радиочастотный спектр в диапазоне 2360-2400 МГц с шириной полосы 40 МГц более 360 миллионов сомов. Таким образом, у нас есть возможность предоставлять нашим абонентам еще более качественные услуги, к чему мы всегда и стремимся», — поделилась первый заместитель генерального директора-финансовый директор Beeline Айзада Мадамбекова.

Со своей стороны, коммерческий директор ООО «Скай Мобайл» Александр Атаманов добавил, что новые частоты позволят в более чем в три раза повысить скорость мобильного интернета для абонентов, а значит, и значительно улучшить пользовательский опыт.

«Для компании приоритет — удовлетворенность клиентов. Beeline прикладывает к этому усилия и проводит анализ, который позволяют оценить, стал ли клиент счастливее. Например, исследование Brand Health track в III квартале текущего года показало, что мы сейчас являемся лучшим оператором для семьи и имеем лучшее обслуживание в Call-центре, а также лидируем как международный оператор», — резюмировал Александр Атаманов.

Еще одним интересным вопросом стало обновление бренда Beeline и нового позиционирования компании на рынке мобильных услуг. Он был ожидаем, учитывая, что буквально на днях российский Beeline сообщил о предстоящих переменах в компании.

Конечно, не стоит забывать, что «Beeline Кыргызстан» — локальный оператор, ориентированный на внутренний рынок, с акцентом на национальную специфику, за что мы его и ценим. Однако он также является частью крупной международной компании, что открывает оператору доступ к огромному позитивному мировому опыту, который Beeline успешно использует в работе, часто диктуя новые тренды на телекоммуникационном рынке КР.

«Пока мы ничего конкретного сказать по этому вопросу не можем. Да, действительно, перемены будут, но более подробно о них расскажем чуть позже», — приоткрыл завесу коммерческий директор ООО «Скай Мобайл».

Конечно, не обошлось без вопросов об особенностях пользователей интернета и сотовой связи в КР, трендах мобильной связи и куда будет двигаться Beeline.

Отвечая на них, Александр Атаманов подчеркнул, что компания продолжит уход в диджитал, а также высказал мнение о недооцененности со стороны рекламодателей YouTube.

«В России и в соседнем Казахстане перед тем, как просмотреть видео на YouTube, пользователи несколько минут смотрят видеорекламу. В этих и других странах рекламные ролики являются неотъемлемой частью YouTube. При этом интерес к кыргызстанскому контенту достаточно высокий. Например, замечательный сериал «Кошунаны Тандабайт», генеральным партнером которого мы выступаем, набирает по 3 миллиона просмотров. Это говорит о том, что реклама в YouTube — эффективна», — сказал Атаманов.

Что касается особенностей использования мобильной сети в КР, то основная — огромное потребление интернет-трафика.

Кыргызстанские абоненты по сравнению с соседями, да и многими станами мира находятся в привилегированном положении. Мы платим меньше всех, а получаем гигабайтов больше.

Такое положение создает дополнительную нагрузку для операторов, так как строительство новых базовых станций и развитие сети — дорогое удовольствие. Несмотря на это, Beelineе не экономит на своих абонентах, оператор регулярно вкладывается в улучшение предоставляемых услуг.

Мероприятие проходило в дружественной, неформально обстановке, за время, проведенное вместе, гости успели пообщаться, поучаствовать в викторине и просто хорошо провести время.

В завершении вечера компания разыграла IPhone 13. Его счастливым обладателем стала представитель одной из самых первых газет республики «Слово Кыргызстана».