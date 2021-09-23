Подключай домашний интернет + ТВ от Saima от 445 сомов за первый месяц!

Подключайте домашний интернет вместе с интерактивным телевидением нового поколения от Saima в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Караколе и Нарыне со скидкой 50 процентов.

Оплата за первый месяц пользования скоростными интерактивными технологиями у вас дома — от 445 сомов!

Домашний интернет + ТВ от Saima — это:

учеба и работа в интернете 24/7 без часов пик;

более 200 телеканалов в качестве + скоростной домашний интернет;

лучшие киноновинки в домашних кинотеатрах AMEDIATEKA, START и «О!Кино».

Вдобавок вы получаете:

+ БЕСПЛАТНОЕ подключение;

+ ТВ-приставку всего за 1 сом.

Испытайте все возможности интерактивного ТВ вместе с Saima:

ставьте ТВ на паузу, перематывайте, смотрите, когда удобно вам;

включайте любимые видео с YouTube и других соцсетей на большом экране;

выбирайте нужный язык и наслаждайтесь современными технологиями с трех разных устройств и без баталий за пульт!

Оставить заявку на подключение и уточнить список районов, доступных к бесплатному подключению, можно:

круглосуточно по телефонам: 0706 909000, 0554 909900;

в WhatsApp 0708 909 000;

на сайте saimatelecom.kg;

в любом магазине O!Store или в приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom;

в офисе Saima Telecom по адресу: Бишкек, проспект, Чуй, 111а (пересекает улицу Алма-Атинскую), с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Акция действует только до 30 ноября 2021 года. Подробности на сайте: saimatelecom.kg.

Включай Saima!

Акционное предложение доступно только для новых абонентов и только физических лиц. Акция не распространяется на жителей сел Милянфан, Ивановка, Александровка и ж/м «Ак-Ордо». Смена тарифного плана возможна с 1-го числа календарного месяца и только по окончании акционного периода. На дополнительно подключенные сервисы: AMEDIATEKA, START и «О!Кино» акционное предложение не распространяется.

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