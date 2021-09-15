Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане

С 27 сентября по 1 октября в Кыргызстане пройдет уникальная неделя цифрового развития Digital Week!
Эта неделя в себя включает ряд мероприятий, где ведущие международные эксперты поделятся актуальной информацией о перспективных направлениях, определят текущие проблемы развития информационных технологий в экономике страны и совместно с представителями государственных органов и участниками предложат решения по их преодолению.
На Digital Week приглашены представители государственных органов Центральной Азии, международные эксперты, а также представители глобальных высокотехнологичных компаний, таких как Facebook, TikТок, Лаборатория Касперского, Uber, Яндекс и IBM.
Программа Digital Week
27-28 сентября.
Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF).
CAIGF — это региональная международная площадка представителей правительств, бизнеса, международных, неправительственных организаций, экспертов из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
На этом форуме представители экспертного сообщества обсудят глобальные и национальные подходы к управлению Сети интернет, вопросы кибербезопасности и цифровой устойчивости, регулирования, расширения доступа к интернету и преодоления цифрового разрыва, инновации и национальные стратегии цифрового развития.
Более подробно о мероприятии можете ознакомится на сайте: https://caigf.org/.
Регистрация для участия: https://forms.gle/gZbNEjeSwvPnhEu86.
29 сентября.
Кыргызстанский форум информационных технологий (КИТ-форум).
Этот форум является крупнейшим мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий. Проводится он с 2010 года и зарекомендовал себя как реальная площадка для обсуждения проблем и путей развития информационных технологий в Кыргызстане.
В этом году КИТ-форум посвящен для обсуждения текущей цифровой повестки, вызовов и решений в области цифровизации в условиях COVID-19, новых стратегий цифровой трансформации и трендов развития технологий, в том числе в период пандемии.
Более подробная информация размещена на сайте: https://kit2021.gipi.kg/.
Регистрация для участия в КИТ-форуме: https://forms.gle/JQwsgB1dWrwoMX368.
30 сентября.
Форум e-Commerce EXPO 2021.
Это первый форум по электронной коммерции в Кыргызской Республике.
Целью мероприятия является развитие рынка электронной коммерции в КР. На мероприятии будут выступать представители крупнейших международных компаний по электронной торговле.
1 октября.
X Международный форум Digital Fest 2021
Форум посвящен развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.
Представители крупнейших компаний, как Yandex, Eskimi, Восход, Myta, Imarat Progress и многие другие, поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.
Более подробно ознакомиться с программой мероприятий можете на сайте: http://digitalfest.promo.kg/.
Приходите лично пообщаться и задать интересующие вопросы международным экспертам!
Информационное агентство «24.kg» — медиапартнер мероприятий.