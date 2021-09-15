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Бизнес

Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане

С 27 сентября по 1 октября в Кыргызстане пройдет уникальная неделя цифрового развития Digital Week!

Эта неделя в себя включает ряд мероприятий, где ведущие международные эксперты поделятся актуальной информацией о перспективных направлениях, определят текущие проблемы развития информационных технологий в экономике страны и совместно с представителями государственных органов и участниками предложат решения по их преодолению.

На Digital Week приглашены представители государственных органов Центральной Азии, международные эксперты, а также представители глобальных высокотехнологичных компаний, таких как Facebook, TikТок, Лаборатория Касперского, Uber, Яндекс и IBM.

Программа Digital Week

27-28 сентября.

Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF).

CAIGF — это региональная международная площадка представителей правительств, бизнеса, международных, неправительственных организаций, экспертов из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
На этом форуме представители экспертного сообщества обсудят глобальные и национальные подходы к управлению Сети интернет, вопросы кибербезопасности и цифровой устойчивости, регулирования, расширения доступа к интернету и преодоления цифрового разрыва, инновации и национальные стратегии цифрового развития.
Более подробно о мероприятии можете ознакомится на сайте: https://caigf.org/.
Регистрация для участия: https://forms.gle/gZbNEjeSwvPnhEu86.

29 сентября.

Кыргызстанский форум информационных технологий (КИТ-форум).

Этот форум является крупнейшим мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий. Проводится он с 2010 года и зарекомендовал себя как реальная площадка для обсуждения проблем и путей развития информационных технологий в Кыргызстане.

В этом году КИТ-форум посвящен для обсуждения текущей цифровой повестки, вызовов и решений в области цифровизации в условиях COVID-19, новых стратегий цифровой трансформации и трендов развития технологий, в том числе в период пандемии.

Более подробная информация размещена на сайте: https://kit2021.gipi.kg/.

Регистрация для участия в КИТ-форуме: https://forms.gle/JQwsgB1dWrwoMX368.

30 сентября.

Форум e-Commerce EXPO 2021.

Это первый форум по электронной коммерции в Кыргызской Республике.

Целью мероприятия является развитие рынка электронной коммерции в КР. На мероприятии будут выступать представители крупнейших международных компаний по электронной торговле.

1 октября.

X Международный форум Digital Fest 2021

Форум посвящен развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.

Представители крупнейших компаний, как Yandex, Eskimi, Восход, Myta, Imarat Progress и многие другие, поделятся последними digital-трендами и расскажут, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.

Более подробно ознакомиться с программой мероприятий можете на сайте: http://digitalfest.promo.kg/.

Приходите лично пообщаться и задать интересующие вопросы международным экспертам!

Информационное агентство «24.kg» — медиапартнер мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207108/
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