Смартфон+интернет для школы и дома

Ученика сейчас не представить без смартфона. Мобильное устройство позволяет и домашку узнать, и информацию по заданной теме найти, и просто позвонить родителям после уроков. С другой стороны, в свободное время можно щелкнуть селфи, снять ролик для соцсетей или скоротать вечер за игрой.

К началу учебного года Beeline предлагает уникальную акцию, которая будет полезной для всех, в школе и дома, — с качественными экранами, продвинутыми камерами, а самое главное с безлимитным интернетом на образовательные сайты и приложения TIK TOK, WHATSAPP, ZOOM и при этом все это по доступной цене в рассрочку на 12 месяцев.

Кроме того, тариф включает 30 гигабайт интернета, еще 7 гигабайт которыми можно поделиться с друзьями, и 10 минут на звонки других операторов.

Предложение от Beeline доступно как новым, так и действующим абонентам оператора. Все, что нужно, — это прийти в один из офисов продаж компании с паспортом, справкой о доходах за три месяца. Все остальное сделает специалист Beeline. Рассрочка предоставляется со стороны «Банка КЫРГЫЗСТАН» сроком на 12 месяцев. Проводить платеж, к слову, можно прямо со своего нового смартфона, установив на него приложение balance.kg или через платежные терминалы в офисах Beeline, в филиалах «Банка КЫРГЫЗСТАН».

Все просто. Не стоит откладывать на завтра то, что можно купить сегодня.

Beeline с заботой и вас и ваших близких!