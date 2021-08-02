Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!

ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) празднует свое 23-летие, и в честь праздника компания подготовила подарки в виде приятных бонусов для своих абонентов.

1 августа 1998 года был совершен первый звонок в GSM-сети Кыргызстана — ОсОО «Бител», которая была основана в 1997-м, а уже с 2009 года компания начала предоставлять услуги под международным брендом Beeline. На сегодняшний день компания предоставляет свои услуги сотовой связи по всем признанным стандартам международного уровня, в числе которых технология LTE-advanced, объединяющая несколько частот, благодаря которой скорость мобильного интернета возрастает в несколько раз.

«Вот уже 23 года компания является стабильным и надежным оператором, который предоставляет качественную связь, а также заботится о комфорте своих абонентов, предлагая удобные цифровые решения для облегчения их жизнедеятельности. Помимо этого, мы продолжаем инвестировать в развитие нашей сети, чтобы наши клиенты могли пользоваться мобильной связью и высокоскоростным интернетом по всей стране. Спасибо, что вы с нами! Мы рады, что растем и развиваемся вместе», так поздравила первый заместитель генерального директора — финансовый директор Beeline Айзада Мадамбекова.

Компания идет в ногу со временем и обеспечивает связью отдаленные районы нашей страны, при этом только за последние полгода установлено больше 200 базовых станций 4G/LTE, которые позволяют многочисленному количеству абонентов иметь высококачественную связь интернет-соединения, и без помех общаться со своими родными и близкими.

Кроме того, Beeline проявляя заботу в решении социальных вопросов нашей страны, запускает множество социальных инициатив по всей стране, которые способствуют развитию молодого поколения.

Beeline благодарит своих абонентов за выбор, преданность и доверие. И в честь своего дня рождения дарит всем своим абонентам 23 гигабайта интернета и 23 минуты связи на номера «Билайн Россия» и «Beeline Казахстан».

Подключить подарок абоненты смогут в любой день в течение августа при помощи команды *2300#.

Спасибо, что вы с нами!

Beeline: c заботой о Вас и близких.