Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция

С 1 июля 2021 года в Кыргызстане вводится обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации.

Система реализуется в Кыргызстане в рамках фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» наряду с внедрением электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления АЗС, электронной товаротранспортной накладной, информационной системы «Сводный пост», программных (виртуальных) ККМ-онлайн.

Что такое маркировка, на какие товары она распространяется, почему это необходимая мера и как предпринимателям получить маркировку — на эти и другие вопросы отвечают специалисты Государственной налоговой службы Кыргызской Республики.

Какие товары подлежат маркировке?

С 1 июля в Кыргызской Республике обязательной маркировке подлежат:

— водка,

— ликеро-водочные изделия,

— крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы,

— вина, коньяки (кроме коньячного спирта), игристые вина (в том числе шампанское),

— слабоалкогольные напитки,

— сигареты (с фильтром и без фильтра), сигары и сигариллы,

— изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком).

Кто должен получать коды маркировки?

Получать и наносить коды маркировки должен производитель или импортер товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Что такое маркировка?

Маркировка товаров — это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме. Она представляет из себя дата-матрикс код, который содержит информацию о каждой единице товара.

Для чего это нужно?

Маркировка поможет отследить весь путь товара от изготовителя и импортера до конечного потребителя, создаст благоприятные условия для развития отечественного бизнеса, защитит население от некачественных товаров и обеспечит беспрепятственную поставку маркированных товаров из Кыргызстана в страны ЕАЭС.

Как получить код маркировки?

Для получения кодов маркировки производителям и импортерам указанных групп товаров прежде всего необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan. Затем заключается договор с Национальным оператором маркировки ЗАО «Альфа Телеком». После этого производится заказ кодов маркировки, регистрируется нанесение кодов на товар и отгрузка товара.

Подробная информация о получении кодов маркировки: www.main.teksher.kg и по номерам 116 или 0(999) 333 999.