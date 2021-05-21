Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера

По многочисленным просьбам абонентов MegaCom продолжает дарить скидки на номера платных категорий. Не пропустите уникальный шанс приобрести VIP-номера категорий «Серебро» и «Золото» со скидкой до 100 процентов!

Акция «Щедрый май» действует с 20 по 31 мая 2021 года во всех центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по Кыргызстану.

Как воспользоваться скидкой, посетив центры продаж MegaCom:

для получения скидки 100 процентов (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно приобрести номер и подключиться к одному из следующих 28-дневных пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов);

(стоимость — 0 сомов) на номера категории абоненту достаточно приобрести номер и подключиться к одному из следующих 28-дневных пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов); скидка 90 процентов (стоимость — 300 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключивших новый номер к любому из четырехнедельных пакетов «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте по ссылке.

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