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Бизнес

Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера

По многочисленным просьбам абонентов MegaCom продолжает дарить скидки на номера платных категорий. Не пропустите уникальный шанс приобрести VIP-номера категорий «Серебро» и «Золото» со скидкой до 100 процентов!

Акция «Щедрый май» действует с 20 по 31 мая 2021 года во всех центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom по Кыргызстану.

Как воспользоваться скидкой, посетив центры продаж MegaCom:

  • для получения скидки 100 процентов (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно приобрести номер и подключиться к одному из следующих 28-дневных пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно» или «Интернет Регион» (только для доступных регионов);
  • скидка 90 процентов (стоимость — 300 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключивших новый номер к любому из четырехнедельных пакетов «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте по ссылке.

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194843/
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