Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов

Считанные дни остаются до завершения учебного года и начала долгожданных летних каникул. Но это не повод отказываться от комфортного общения и современных цифровых образовательных сервисов! Компания MegaCom напоминает абонентам о возможности подключения к льготным тарифам для учителей, школьников и студентов.

Новый 30-дневный пакет «Мугалим» для работников сферы образования Кыргызстана ориентирован на педагогов, использующих современные технологии и образовательные сервисы. В рамках тарифного пакета «Мугалим» с абонентской платой 285 сомов за 30 дней предусмотрено все необходимое для комфортного общения и эффективной работы: 30 ГБ интернета ;

; безлимитный доступ на соцсети, мессенджеры и образовательные сервисы : WhatsApp, Instagram, Telegram, Одноклассники, Facebook, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, ЯКласс;

: WhatsApp, Instagram, Telegram, Одноклассники, Facebook, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, ЯКласс; бесплатный трафик на образовательные ресурсы Кыргызской Республики;

на образовательные ресурсы Кыргызской Республики; 180 минут внутри сети ежедневно, включая звонки на номера брендов Z и Salam;

внутри сети ежедневно, включая звонки на номера брендов Z и Salam; 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов Кыргызстана;

для звонков на сети других мобильных операторов Кыргызстана; 500 SMS внутри сети;

внутри сети; бесплатная раздача Wi-Fi.

Пакет «Билим на 4 недели» ориентирован на молодежь — школьников и студентов. Он отличается выгодной стоимостью и включает безлимитные звонки внутри сети и безграничный доступ к популярным мессенджерам и актуальным образовательным ресурсам Кыргызстана. Пакет включает: 20 ГБ интернета (без ограничений на максимальной скорости);

(без ограничений на максимальной скорости); безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР;

на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР; безлимитные исходящие звонки внутри сети, в том числе на номера бренда Z и Salam;

внутри сети, в том числе на номера бренда Z и Salam; 500 SMS внутри сети. Абонентская плата — 285 сомов за 28 дней.

Подключение к ТП «Мугалим» и «Билим на 4 недели» осуществляется онлайн в приложении MEGA24 либо при обращении в любой Центр продаж и обслуживания MegaCom по республике.

Для подключения пакета «Мугалим» педагогу необходимо предоставить справку с места работы или заявление от учебного заведения на фирменном бланке с печатью и подписью.

Для подключения пакета «Билим на 4 недели» школьнику или студенту необходимо предоставить свидетельство о рождении, зачетную книжку или студенческий билет.

Качественное образование — залог успешного будущего!