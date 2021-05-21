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Бизнес

Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов

Считанные дни остаются до завершения учебного года и начала долгожданных летних каникул. Но это не повод отказываться от комфортного общения и современных цифровых образовательных сервисов! Компания MegaCom напоминает абонентам о возможности подключения к льготным тарифам для учителей, школьников и студентов.

Новый 30-дневный пакет «Мугалим» 

для работников сферы образования Кыргызстана ориентирован на педагогов, использующих современные технологии и образовательные сервисы.

В рамках тарифного пакета «Мугалим» с абонентской платой 285 сомов за 30 дней предусмотрено все необходимое для комфортного общения и эффективной работы:

  • 30 ГБ интернета;
  • безлимитный доступ на соцсети, мессенджеры и образовательные сервисы: WhatsApp, Instagram, Telegram, Одноклассники, Facebook, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, ЯКласс;
  • бесплатный трафик на образовательные ресурсы Кыргызской Республики;
  • 180 минут внутри сети ежедневно, включая звонки на номера брендов Z и Salam;
  • 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов Кыргызстана;
  • 500 SMS внутри сети;
  • бесплатная раздача Wi-Fi.

 Пакет «Билим на 4 недели» 

ориентирован на молодежь — школьников и студентов. Он отличается выгодной стоимостью и включает безлимитные звонки внутри сети и безграничный доступ к популярным мессенджерам и актуальным образовательным ресурсам Кыргызстана.

Пакет включает:

  • 20 ГБ интернета (без ограничений на максимальной скорости);
  • безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР;
  • безлимитные исходящие звонки внутри сети, в том числе на номера бренда Z и Salam;
  • 500 SMS внутри сети.

Абонентская плата — 285 сомов за 28 дней. 

Подключение к ТП «Мугалим» и «Билим на 4 недели» осуществляется онлайн в приложении MEGA24 либо при обращении в любой Центр продаж и обслуживания MegaCom по республике.

Для подключения пакета «Мугалим» педагогу необходимо предоставить справку с места работы или заявление от учебного заведения на фирменном бланке с печатью и подписью.

Для подключения пакета «Билим на 4 недели» школьнику или студенту необходимо предоставить свидетельство о рождении, зачетную книжку или студенческий билет.

Качественное образование — залог успешного будущего!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194770/
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