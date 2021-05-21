Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов

Считанные дни остаются до завершения учебного года и начала долгожданных летних каникул. Но это не повод отказываться от комфортного общения и современных цифровых образовательных сервисов! Компания MegaCom напоминает абонентам о возможности подключения к льготным тарифам для учителей, школьников и студентов.
Новый 30-дневный пакет «Мугалим»
для работников сферы образования Кыргызстана ориентирован на педагогов, использующих современные технологии и образовательные сервисы.
В рамках тарифного пакета «Мугалим» с абонентской платой 285 сомов за 30 дней предусмотрено все необходимое для комфортного общения и эффективной работы:
- 30 ГБ интернета;
- безлимитный доступ на соцсети, мессенджеры и образовательные сервисы: WhatsApp, Instagram, Telegram, Одноклассники, Facebook, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil, ЯКласс;
- бесплатный трафик на образовательные ресурсы Кыргызской Республики;
- 180 минут внутри сети ежедневно, включая звонки на номера брендов Z и Salam;
- 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов Кыргызстана;
- 500 SMS внутри сети;
- бесплатная раздача Wi-Fi.
Пакет «Билим на 4 недели»
ориентирован на молодежь — школьников и студентов. Он отличается выгодной стоимостью и включает безлимитные звонки внутри сети и безграничный доступ к популярным мессенджерам и актуальным образовательным ресурсам Кыргызстана.
Пакет включает:
- 20 ГБ интернета (без ограничений на максимальной скорости);
- безлимит на WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil и образовательные сайты вузов КР;
- безлимитные исходящие звонки внутри сети, в том числе на номера бренда Z и Salam;
- 500 SMS внутри сети.
Абонентская плата — 285 сомов за 28 дней.
Подключение к ТП «Мугалим» и «Билим на 4 недели» осуществляется онлайн в приложении MEGA24 либо при обращении в любой Центр продаж и обслуживания MegaCom по республике.
Для подключения пакета «Мугалим» педагогу необходимо предоставить справку с места работы или заявление от учебного заведения на фирменном бланке с печатью и подписью.
Для подключения пакета «Билим на 4 недели» школьнику или студенту необходимо предоставить свидетельство о рождении, зачетную книжку или студенческий билет.