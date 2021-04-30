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Бизнес

Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов

Банковский вклад — способ сохранить сбережения и защитить их от импульсивных трат, инфляции, кражи. «Бакай Банк» предлагает несколько различных депозитов, в чем разница между ними — в этой статье.

Начнем с того, что у вкладов общего. Все депозиты в «Бакай Банке» имеют следующие преимущества и гарантии:

Мобильный банкинг

При открытии депозита клиент получает доступ к мобильному приложению Bakai24, где может отслеживать движения по вкладу, пополнять и перечислять средства с депозита (если это возможно, по условиям паспорта депозитного продукта), оплачивать услуги, переводить на карты, счета и мобильные кошельки.

Карта Visa или «ЭЛКАРТ» — на выбор

По желанию клиента, «Бакай Банк» бесплатно выпустит карту VISA или «ЭЛКАРТ». С помощью карты обналичить денежные средства можно не только в офисах банка, но и в банкоматах «Бакай Банка» и Дружественной сети («КИКБ», «Айыл Банк», «Дос-Кредобанк», «Банк Азии», «ФинансКредитБанк КАБ», «Капитал Банк»). Оплата обслуживания карты — согласно тарифам банка.

Количество дней — как в календаре

При расчете процентов число дней в году равно 365, в месяце — фактическому количеству дней по календарю.

Валюта: от сомов до евро, срок: от трех месяцев и более

Любой вклад можно открыть в сомах, долларах, евро и рублях. Минимальный срок вклада зависит от выбранного вида депозита и валюты, чаще всего это три месяца. Максимальный срок — 24 месяца, детский депозит открывают на большее количество времени.

Возврат средств — в день истечения срока

По истечении срока действия вклада банк возвращает основную сумму и проценты по депозиту в день закрытия.

Индивидуальные условия по крупным вкладам

Условия принятия депозитов и условия действующих депозитов, сумма которых превышает $50 тысяч или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Вклады застрахованы

Вклады застрахованы в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики в порядке, размерах и на условиях, установленных законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

В чем разница?

Частные клиенты могут выбрать один из пяти вкладов в зависимости от своих целей и потребностей. Основные признаки, по которым различаются вклады, в таблице:


Отвечаем на вопросы 24/7:

Эффективные процентные ставки: до 11,5 процента; до 9,5 процента; до 11,6 процента; до 12 процентов; до 12,36 процента.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192324/
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