Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате

«Бакай Банк» обновил условия по зарплатным проектам. Теперь клиенты, зарплаты которых начисляются на карты банка, получают кешбэк до 1000 сомов в месяц либо 3 процента годовых на остаток по карте в конце каждого месяца. Больше причин стать клиентом «Бакай Банка» по зарплатному проекту — в этой статье.

Зарплатный проект — это простой и современный способ зачисления зарплат сотрудникам компании. «Бакай Банк» обновил условия по этой услуге: теперь можно выбрать одну из опций:

Кешбэк 2 процента на все покупки по карте свыше 500 сомов (максимум 1000 сомов в месяц)**. Ежемесячное вознаграждение на остаток свыше 1000 сомов по карте в сомах — 3 процента годовых*.

Так, каждый сотрудник компании, получая зарплату на карту «Бакай Банка», будет получать дополнительные бонусы — либо оплачивая товары и услуги картой, либо сохраняя на карте средства.

Visa или «ЭЛКАРТ» — на выбор

Открыть карты по зарплатному проекту можно как на базе национальной системы «ЭЛКАРТ» (если вы сотрудник бюджетной организации), так и на базе международной системы Visa, которую принимают по всему миру. При этом выпуск и первый год обслуживания основной карты как «ЭЛКАРТ», так и Visa — бесплатно!

Много банкоматов — снятие без комиссии!

Снимать деньги с зарплатных карт в сомах можно без комиссии как в банкоматах и пос-терминалах «Бакай Банка», так и в банкоматах Дружественной сети. В Дружественную сеть входят банкоматы банков: «КИКБ», «Айыл Банк», «Дос-Кредобанк», «Банк Азии», «ФинансКредитБанк КАБ», «Капитал Банк».

Обналичивание с долларовых карт в устройствах банка также бесплатно, в Дружественной сети — 0,3 процента.

Кредитки с лимитом в 5 зарплат

Только клиенты зарплатного проекта «Бакай Банка» могут выпустить кредитные карты с лимитом в 5 зарплат. Эта сумма будет доступна на карте в течение двух лет. В любой момент можно снять ее частично или полностью, вернуть, и кредит снова будет доступен.

По кредитным картам тоже начисляется кешбэк, который достигает 2000 сомов в месяц. Более того, льготный период по карте длится до 30 дней (до конца текущего месяца). В течение этого времени банк не начисляет процентов за использование средств по карте при совершении безналичных покупок в торговых точках. Если вернуть потраченные на безналичные покупки деньги до конца текущего месяца, то ваш кредит — беспроцентный!

Период погашения — до 36 месяцев;

Без поручительства — до 150 000 сомов;

проценты начисляются только на использованную часть лимита;

без штрафов за досрочное погашение;

бесплатный выпуск карты «ЭЛКАРТ» или Visa.

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* Эффективная процентная ставка — 3,2 процента.

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