В честь своего 10-летия «Керемет Банк» объявил в ноябре прошлого года уникальную акцию для физических и юридических лиц «Депозит открывай — iPhone получай!».

В ней принимают участие все депозиты, открытые в банке в период с 02.11.2020 по 01.05.2021 года.

Чем выше сумма вклада, тем больше шансов на обладание одним из десяти подарочных айфонов последнего поколения.

Для участия в акции «Депозит открывай — iPhone получай!» клиентам «Керемет Банка» предлагаются на выбор разнообразные виды депозитов с различными условиями, сроками и процентными ставками до 11 процентов годовых.

Акция действует во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Керемет Банк» до 1 мая 2021 года.

Подробности в точках обслуживания банка, в круглосуточном контакт-центре по телефонам (0312) 55 44 44 или (0557) 55 44 44 — WhatsApp, а также в социальных сетях и на сайте банка.