Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!

Beeline дарит 14 дней бесплатной подписки онлайн-кинотеатра IVI для всех своих абонентов! Для просмотра фильмов и сериалов на IVI абонентам предоставляется полностью безлимитный интернет.

Онлайн-кинотеатр IVI — это крупнейший в СНГ российский онлайн-кинотеатр. Благодаря коллекции из более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов[1] каждый пользователь легко может найти кино по душе — в отличном качестве изображения и без рекламы[2].

Подписка IVI дает доступ к фильмам крупнейших голливудских студий (Marvel, Paramount, Disney, Sony, Universal), а также многочисленных международных и российских производителей, включая такие блокбастеры, как «Мстители: Финал», «Джокер», «Аладдин». А ценители сериалов могут насладиться как последними хитами («Триггер», «Как избежать наказания за убийство»), так и проверенной временем классикой («Друзья», «Теория большого взрыва»). Коллекция фильмов на IVI постоянно пополняется новинками и эксклюзивами (которые доступны только на IVI).

Специально разработанная система рекомендаций сервиса учитывает личные предпочтения подписчиков и подбирает только тот контент, который будет интересен именно вам.

Одна подписка предполагает подключение до пяти устройств одновременно[3], а это значит, что каждый член семьи может смотреть то, что хочет, в любое удобное время.

Фильмы на IVI можно смотреть и офлайн: когда угодно и где угодно, даже без доступа к Сети, предварительно скачав их на устройство[4]. Можно начать смотреть кино дома, а продолжить на телефоне, планшете или компьютере с того места, где остановились.

Родители смогут легко найти способ развлечь своего ребенка благодаря отдельному детскому профилю с самым большим в СНГ предложением развивающих и образовательных мультфильмов и мультсериалов[5]. «IVI Дети» — это персонализированное и безопасное пространство. Его алгоритмы учитывают историю просмотров и подбирают только то, что будет интересно юному зрителю и расширит его кругозор. Коллекция включает и развлекательные, и образовательные фильмы, и анимацию для детей всех возрастов: «Конь Юлий и Большие Скачки», «Соник в кино», «Барбоскины на даче», «Король Лев», «Холодное сердце 2», веселый познавательный мультсериал «Бодо Бородо» — огромный яркий мир детского кино.

С прошлого года коллекция онлайн-кинотеатра пополнилась картинами собственного производства IVI Originals, среди которых романтический сериал «Нежность» от Анны Меликян, юмористический «По колено» о судьбе маленького человека, шоу «Мужская тема» и другие работы, уже зарекомендовавшие себя среди зрителей.

Для получения услуги необходимо подключить бесплатный период в приложении «Мой Beeline». Предложение действует для пользователей, подключающих подписку IVI впервые.

Подробности на сайте.

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