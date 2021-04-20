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Бизнес

«Халык Банк Кыргызстан» провел акцию «Деревья для будущего поколения»

Многие горожане и гости столицы любят бульвар Эркиндик. Со слов горожан, есть деревья, которым 80 лет и больше. Конечно же, нужно обновлять и сажать новые деревья, чтобы бульвар еще долгие-долгие годы радовал будущие поколения.

Сотрудники ОАО «Халык Банк Кыргызстан» провели экосубботник, в ходе которого посадили клены и липы на бульваре Эркиндик.

Экологический субботник — не просто субботник. Мы хотим, чтобы все больше людей вокруг нас заинтересовались проблемой экологии и улучшения качества жизни.

Мы, как банк, должны внести свой вклад в улучшение качества жизни и устойчивого развития страны.

Прошедшее мероприятие стало вторым экосубботником, в дальнейшем подобные акции станут постоянной традицией ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Банк благодарит сотрудников мэрии Бишкека и «Зеленхоза», в частности вице-мэра Айжан Чыныбаеву и заместителя директора «Зеленхоза» Айгуль Наватову за помощь в организации мероприятия!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190754/
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