Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 14 апреля, национальные футбольные ассоциации Турции, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызской Республики подписали многосторонний меморандум о сотрудничестве.

Подписание меморандума проходило в онлайн-режиме. Данную онлайн-встречу с приветственными словами открыл президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир. Также на церемонии подписания меморандума присутствовали генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, президент Венгерской футбольной федерации Шандор Чаньи, президент Федерации футбола Туркменистана Арслан Айназаров, первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов, а также генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин. Кыргызский футбольный союз представлял президент Маматов Канатбек Мурзаевич.









Меморандум тюркоязычных стран направлен на активизацию футбольного сотрудничества и укрепление отношений между ассоциациями. Футбольные ассоциации семи стран договорились о сотрудничестве в области образования тренеров, по программе обмена судьями и обучение судей, а также по организации товарищеских матчей между национальными командами всех возрастных категорий, а также кубки Тюркского совета в различных возрастных категориях.

«Особо хочу выразить благодарность Турецкой федерации футбола за организацию этого исторического события.

Потребовалось несколько месяцев работы и обсуждений между нашими ассоциациями, чтобы завершить работу над документом, который мы скоро подпишем. Со стороны Кыргызского футбольного союза я очень надеюсь, что годы исполнения этого меморандума о взаимопонимании укрепят наши связи, активизируют наше сотрудничество и укрепят потенциал различных заинтересованных сторон в футболе в наших ассоциациях.

Этот меморандум между тюркоязычными национальными футбольными ассоциациями — отличная возможность для развития футбола в каждой национальной ассоциации», — отметил Канатбек Маматов.