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Бизнес

Определяйте местоположение своих близких за секунды

Геолокационный сервис «Где ты?» от Мобильного оператора О! — это гарант вашего спокойствия. С его помощью вы всегда сможете оперативно узнавать о местоположении других абонентов сети О!.

Как пользоваться?

Чтобы местонахождение ваших близких определялось по вашему запросу, необходимо предварительно получить согласие от каждого из них. Подключите сервис в приложении «Мой О!» в разделе «Услуги» во вкладке «Информационно-развлекательные услуги» и легко управляйте поиском.

Есть еще способ подключения и управления сервисом:

  • сначала оформите подписку на услугу командой *788*8#вызов;
  • затем наберите *788# и выберите в меню пункт «Добавить номер»;
  • введите номер абонента в формате 0AAAXXXXXX.

После этого адресат получит SMS с просьбой разрешить вам запрашивать информацию о его местонахождении. Для выражения своего согласия ему достаточно будет просто ответить на это SMS, написав номер человека, которому разрешается поиск, в формате 0AAAXXXXXX.

Номера всех адресатов, разрешивших вам узнавать об их местонахождении посредством услуги «Где ты?», сохраняются в отдельном списке. Чтобы узнать, где в данный момент находится абонент из вашего списка, просто вызовите меню командой *788# и выберите его номер из списка.

«Где ты?» — удобный и простой способ всегда знать, где находятся ваши близкие и друзья.

Первые 10 дней с момента активации подписки услуга предоставляется бесплатно, далее абонентская плата составляет 3 сома в сутки. Ежедневно предоставляется до трех бесплатных запросов в день на определение местоположения близких. Подробнее об услуге — на www.o.kg

Мобильный оператор О! — берегите своих близких.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189430/
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