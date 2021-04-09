13:11
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Бизнес

ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке

8 апреля в столице Бахрейна Манаме состоялась встреча президента Кыргызского футбольного союза Канатбека Маматова с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития футбола и улучшения инфраструктуры в Кыргызстане. В частности, особо выделили вопрос о строительстве футбольного центра в Бишкеке, если правительство выделит землю футбольному союзу. ФИФА выразила готовность рассмотреть финансирование данного проекта в рамках своей программы поддержки ассоциаций. Президент ФИФА поинтересовался степенью открытости Кыргызстана инвесторам для строительства футбольной инфраструктуры, а также условиями и льготами, которые могут быть обеспечены инвесторам.

Канатбек Маматов пригласил господина Инфантино посетить Кыргызстан, подчеркнув, что в этом году кыргызский футбол отмечает столетний юбилей. Джанни Инфантино намерен посетить нашу страну в сентябре этого года, если ситуация с COVID-19 не усложнится.

Стороны также договорились при условии стабилизации ситуации с COVID-19 о проведении футбольного матча с участием легенд футбола в честь столетия кыргызского футбола. Это стало бы ярким и знаковым событием в жизни футбола и всех любителей игры в нашей республике.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189361/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам
Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
Благодарность за вклад в развитие детско-юношеского футбола
В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
Кыргызский футбольный союз передал Минздраву 10 тысяч тест-наборов ПЦР
Популярные новости
Гендиректор ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;КТЖ&raquo; Василий Дашков увеличил зарплату железнодорожникам Гендиректор ГП «НК «КТЖ» Василий Дашков увеличил зарплату железнодорожникам
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
Бизнес
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
9 апреля, пятница
13:03
Зарплаты медикам. Оклад повысили, доплаты за индикаторы отменили Зарплаты медикам. Оклад повысили, доплаты за индикаторы...
13:00
Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
12:50
В ТЦ «Эльдорадо» в Бишкеке открыли ЦОН. Он будет работать до 22.00
12:42
В стамбульском аэропорту у кыргызстанца изъяли более 3 тысяч медицинских пиявок
12:38
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке