ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке

8 апреля в столице Бахрейна Манаме состоялась встреча президента Кыргызского футбольного союза Канатбека Маматова с президентом ФИФА Джанни Инфантино.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития футбола и улучшения инфраструктуры в Кыргызстане. В частности, особо выделили вопрос о строительстве футбольного центра в Бишкеке, если правительство выделит землю футбольному союзу. ФИФА выразила готовность рассмотреть финансирование данного проекта в рамках своей программы поддержки ассоциаций. Президент ФИФА поинтересовался степенью открытости Кыргызстана инвесторам для строительства футбольной инфраструктуры, а также условиями и льготами, которые могут быть обеспечены инвесторам.



Канатбек Маматов пригласил господина Инфантино посетить Кыргызстан, подчеркнув, что в этом году кыргызский футбол отмечает столетний юбилей. Джанни Инфантино намерен посетить нашу страну в сентябре этого года, если ситуация с COVID-19 не усложнится.



Стороны также договорились при условии стабилизации ситуации с COVID-19 о проведении футбольного матча с участием легенд футбола в честь столетия кыргызского футбола. Это стало бы ярким и знаковым событием в жизни футбола и всех любителей игры в нашей республике.