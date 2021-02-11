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Бизнес

«Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете

«Оптима Банк» сообщает, что в интернете появились фишинговые (поддельные) сайты с рекламой о розыгрыше 12 тысяч сомов каждому клиенту «Оптима Банка» за авторизацию в мобильном приложении «Оптима24». При этом поддельные страницы содержат логотип банка и «Оптима24» и визуально повторяют реальные страницы с целью вызвать доверие жертв мошенничества.

Схема мошенничества следующая: при нажатии ссылки клиент автоматически перенаправляется на поддельный (фишинговый) сайт «Оптима24», где ему предлагается ввести логин, пароль и код смс, отправленный на телефон. Когда клиент вводит свои данные, мошенники получают доступ к оригинальному настоящему мобильному приложению «Оптима24» и совершают незаконные операции от имени клиента, выводя деньги со счета.

«Оптима Банк» предупреждает клиентов, что никогда не запрашивает логины, пароли и смс-коды, а также никогда не проводит никаких розыгрышей, не раздает денежные средства или призы за проведение авторизации в интернет-банкинге «Оптима24».

Деньги клиентов в безопасности при условии, что они сами не кликают по мошенническим ссылкам, не вводят свои логины и пароли на фишинговых (поддельных) сайтах, не сообщают личные данные мошенникам в мессенджерах типа What’sApp (вотсап), «Телеграм» и прочих.

На самом деле мошеннических схем сотни, они постоянно видоизменяются, становятся более сложными.

Обезопасить себя от мошенничества можно следующим образом:

  • быть предельно бдительными, не заходить на сайты, названия которых имеют даже незначительное отличие от официального наименования сайта «Оптима Банка» www.optimabank.kg, а также официального приложения интернет-банкинга «Оптима24» — www.optima24.kg;
  • НИКОГДА!!! не вводить свои карточные реквизиты, коды смс подтверждения на сомнительных сайтах и в приложениях.

Активность кибермошенников — это данность нового цифрового мира. «Оптима Банк» призывает клиентов быть бдительными, повышать свою финансовую и цифровую грамотность.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183148/
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