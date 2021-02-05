Нурсултан Кубанов создает новую партию

Нурсултан Кубанов заявил о выходе из политической партии «БИР БОЛ», а также о приостановлении своих полномочий в качестве общественного советника и. о. мэра Бишкека.

Причиной стало создание новой молодежной политической партии, которая будет принимать участие в городских выборах, а также в выборах в Жогорку Кенеш.

Молодой политик отметил, что хочет позитивных изменений в стране, у него есть стремление оставить свой след в истории Кыргызстана, а также призвал молодых активистов, предпринимателей и всех, кому не безразлична судьба нашей страны, объединиться вокруг новой команды.

«Я хочу особо подчеркнуть, что за нами никто не стоит. Мы — новая, прогрессивная и независимая партия», — написал Нурсултан Кубанов у себя на странице Facebook.