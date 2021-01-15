Количество скачиваний приложения «Мой Beeline» превысило 1 миллион, и теперь оно лидирует в Play Market в разделе бесплатных приложений.

В чем секрет такой популярности приложения и почему его стоит скачать?

Абоненты Beeline все чаще отмечают, что пользоваться мобильным приложением «Мой Beeline» стало гораздо удобнее. Теперь не нужно никуда звонить, долго ожидать соединения с оператором или тратить свое время и ехать в центр обслуживания. Любой вопрос можно решить в приложении, где 24/7 доступна поддержка от оператора на канале WhatsApp.

С его помощью можно менять тариф, подключать услуги, следить за номером, счетом, расходами своими и своих близких, родных и друзей, а также участвовать в акциях, розыгрышах, получать персональные скидочные предложения, пополнять счет, переводить деньги, оплачивать коммунальные платежи, штрафы и совершать покупки.

Beeline постоянно развивает свое приложение, добавляя для вас новые полезные функции и возможности. Давайте изучим детально, как изменилось приложение за год.

Персональные предложения

Одна из приятных особенностей Beeline — щедрость на бонусы или сюрпризы. В приложении «Мой Beeline» вы всегда найдете самый подходящий тариф, который наша команда с любовью подобрала именно для вас, а также скидки и акционные предложения.

Например, сейчас в приложении можно получить:

6 ГБ интернета без оплат и скидку 100 процентов на абонентскую плату;

бесплатный доступ на три месяца к подписке «Яндекс +», где доступны вся популярная мировая музыка, лучшие фильмы от «Кинопоиска» и 10 ГБ облачного хранилища;

персональные тарифы и скидки, которые подбираются исходя из профиля потребления каждого абонента;

множество скидочных предложений от партнеров Beeline на косметику, товары для дома и любые другие услуги в партнерской сети.

Раздел Balance.kg

Теперь не нужно скачивать два разных приложения, чтобы проверить свой баланс и оплатить коммунальные услуги, — все это есть в «Мой Beeline». Мы интегрировали мобильный кошелек от Balance.kg, а это значит, что прямо в приложении вы можете оплатить более 500 сервисов без комиссии.

Несколько номеров и профиль пользователя

В Beeline заметили, что некоторые пользователи добавляют в приложение сразу несколько номеров родных и близких, чтобы управлять ими с одного смартфона. Это может быть личный и рабочий номера, номера близких, у которых пока нет смартфона, или номера тех, за состоянием баланса которых нужно следить и вести контроль баланса.

Специально для таких случаев в «Мой Beeline» реализованы:

ваш личный профиль;

возможность добавить до пяти номеров родных и близких;

переключение между ними без повторной авторизации;

удобный и интуитивно понятный интерфейс добавления любимых номеров;

контроль расходов, тарифов и затрат с одного смартфона;

пополнение счета, перевод денег, оплата услуг.

Квесты, яркие темы, языки и награды

Чтобы в приложении было полезно и нескучно, вы можете поучаствовать в разных квестах! Выполняйте несложные задания и открывайте для себя все новые и новые сюрпризы.

А чтобы приложением было удобно и приятно пользоваться, в «Мой Beeline» доступны разные темы и совсем скоро будут доступны награды. Приложение общается со своими пользователями на родном для них языке. Сейчас доступны русский и кыргызский, но в скором времени список языков будет расширяться.

У приложения удобный и понятный интерфейс, что позволяет им удобно пользоваться даже новичку. А существующий набор функций в совокупности с приятным дизайном позволит не только решить любые вопросы со своим оператором, но и получить радость и сюрпризы от использования самого приложения.

Кстати, если у вас возникают любые вопросы, на них ответит доступная видеоинструкция.



Уведомления

Уведомления теперь хранятся непосредственно в приложении и позволяют вам в любое удобное время получить персональное предложение, пакеты и скидки или узнать об акциях и доступных обновлениях.

Приложение «Мой Beeline» — не просто платформа для подключения услуг, а настоящий центр управления и взаимодействия со своим мобильным оператором, где пользователю с каждым днем доступно все больше и больше возможностей.

Скачать приложение можно в официальном маркет-плейсе по ссылке.

«Мой Beeline» — возможно все!