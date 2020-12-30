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Бизнес

Зажигайте елочку и получайте новогодние подарки в приложении «Мой Beeline»!

Любите сюрпризы и подарки?

Тогда зажигайте елочку в приложении «Мой Beeline» и получайте призы: интернет без оплаты, 100-процентную скидку на мобильную связь и многое другое!

Что нужно сделать:

  • установите приложение «Мой Beeline»;
  • зарегистрируйтесь, указав свой номер Beeline;
  • откройте елочку и нажмите на желтую кнопку внизу экрана;
  • удерживайте ее в течение пяти секунд;
  • получите свои 6 ГБ мобильного интернета В ПОДАРОК!

Этого мало? Получайте еще и скидку 100 процентов на тарифный план на целый месяц или неделю в зависимости от тарифа!

Как? Проще простого:

  • выполняйте задания, указанные в «Мой Beeline»;
  • в вашем распоряжении скидка 100 процентов на абонентскую плату при переходе на предложенный тариф!

Для получения подарков номер должен быть активным. Выполнение заданий происходит только в приложении «Мой Beeline».

Остались вопросы? Наш WhatsApp-чат доступен в «Мой Beeline» 24/7.

«Мой Beeline»: возможно все!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/178569/
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