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Бизнес

Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!

Не нужно ломать голову, что подарить близкому человеку на Новый год, смартфон с оплаченной связью — несомненно лучший подарок!

Специально к новогодним праздникам Beeline запускает акцию «Смартфон с сюрпризом». Приобретайте смартфон в рассрочку вместе с оплаченной связью со скидкой до 30 процентов в офисах компании по всей стране и получите приятный сюрприз от наших сотрудников!

Купить смартфон в подарок близкому человеку можно в офисах продаж и обслуживания Beeline, наши консультанты помогут выбрать оптимальный вариант на любой бюджет. В акции участвует вся линейка телефонов в ценовой категории от 5 тысяч до 35 тысяч сомов.

Условия акции:

Акция доступна для подключения только при приобретении телефона в офисах продаж Beeline по всему Кыргызстану, только на тарифе «Бирге для интернета» и при условии предварительной оплаты абонентом стоимости связи по акции.

Более подробно об условиях акции можно узнать, перейдя по ссылке.

Стоимость связи в зависимости от срока действия акции:

Адреса офисов можно узнать на сайте Beeline.

Пусть в новом, 2021 году близкие будут рядом!

С заботой о вас, Beeline.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177075/
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