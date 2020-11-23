На благотворительные средства в Таласе построили дошкольный комплекс на 200 мест

20 ноября состоялось торжественное открытие нового дошкольного учреждения в Таласе. Современное уникальное двухэтажное здание было построено на личные средства семьи Болота Абилдаева и передано в управление мэрии города.

Дошкольному учреждению № 19 города Таласа присвоено почетное имя отличника народного образования Кыргызской ССР Ералхана Абилдаева, внесшего значительный вклад в развитие среднего образования в Таласской области в послевоенный период. Решение было принято на основе постановления Таласского городского кенеша от 3 ноября 2020 года.

В торжественной церемонии передачи детского учреждения мэрии Таласа приняли участие представители местной власти, жители города, а также Болот Абилдаев и члены его семьи.

Айбек Бузурманкулов, полномочный представитель правительства КР в Таласской области: «У кыргызского народа есть хорошая пословица «Для образованного человека открыт весь мир». Наши дети совершают свои первые шаги в мир знаний именно в детских садах. От лица всех жителей города и от себя лично выражаю огромную благодарность Болоту Ералхановичу за оказанное внимание образованию наших детей, за столь нужный и своевременный подарок».













Возведение двухэтажного детского учреждения началось в апреле 2019 года и велось согласно специально разработанному архитектурному проекту. По итогам работ общая площадь детского сада превысила 2 тысячи квадратных метров. В рамках проекта был разработан уникальный дизайн здания и внутренних помещений, при строительстве использовались исключительно высококачественные строительные материалы. Особое внимание было уделено созданию безопасной среды для воспитанников детского сада.

К моменту передачи в управление мэрии Таласа детское учреждение было укомплектовано «под ключ» всей мебелью и инвентарем, необходимым для приема и дальнейшего успешного обучения воспитанников.

Новое учреждение рассчитано на обучение 200 детей от двух до семи лет. Для каждой детской группы предусмотрены отдельные спальная, игровая и уборная комнаты, буфетная и гардеробная. Помимо групповых комнат, в детском саду предусмотрены зал для занятий физкультурой, отдельный зал музыки и пения, логопедический кабинет и медицинский пункт.

Особое внимание создателей учреждения было уделено хозяйственному блоку. Так, блок пищеприготовления оснащен не только всей необходимой посудой, но и холодным и горячим цехами для обеспечения полного цикла питания детей. Всем необходимым оборудовано и прачечное помещение. Не осталась без внимания территория, прилегающая к детскому саду, которую украсили высаженные туи, ели и березы. Для прогулок на свежем воздухе для воспитанников построили просторную игровую площадку, которую разделили на четыре зоны.

Общая стоимость строительства и внутреннего оснащения составила 93 миллиона сомов.