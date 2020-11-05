Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана

VEONltd— ведущий мировой поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг, который котируется на биржах NASDAQ и EuronextAmsterdam. «Cкай Мобайл», действующий в Кыргызстане под брендом Beeline, является частью группы компаний VEON, чьи активы ежегодно оцениваются в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Оценка стоимости активов «Скай Мобайл», которая была указана в отчете VEON за III квартал, в этом году оказалась негативной по ряду причин. В числе факторов как общемировые тенденции — экономический и эпидемиологический кризис, так и локальные — нестабильная политическая ситуация в стране, девальвация валюты, а также незаконные налоговые доначисления на компанию «Скай Мобайл», которые в совокупности негативно повлияли на оценку инвестиций компании VEON в Кыргызстан. Согласно требованиям МСФО VEON провели оценку вероятности возврата собственных инвестиций через будущие денежные потоки «Скай Мобайл» и пришли к выводу, что данная вероятность практически равна нулю.

Общий объем инвестиций «Скай Мобайл» в экономику КР с 2008 года по настоящее время составил более $286 миллионов, а в 2019-2020 годах компания усилила динамику: в целом за два года было инвестировано около $30 миллионов (2 миллиарда 191 миллион сомов). Для сравнения, на эти инвестиции можно построить 28 новых инфекционных больниц или выплатить заработную плату 12 тысячам 800 работникам сферы образования или 17 тысячам работникам сферы здравоохранения. Более чем в два раза была увеличена сеть 4G, запущена новая биллинговая система. За два года было установлено более 1 тысячи 500 новых базовых станций, более 900 населенных пунктов подключено к высокоскоростному мобильному интернету.

Компания является крупным работодателем и партнером для бизнес-сообщества. Она создает более 1 тысячи 800 рабочих мест. Более того, компания сумела пройти кризис 2020 года, оптимизировав операционную деятельность и обойдясь без сокращений персонала. Более 400 местных компаний являются подрядчиками «Скай Мобайл», обороты с которыми составляют более 800 миллионов сомов в год.

«Скай Мобайл» входит в топ крупнейших налогоплательщиков и является одной из немногих международных компаний, которые работают на рынке в настоящее время.

Компания была неоднократно отмечена правительством Кыргызской Республики благодарственными письмами и наградами за вклад в экономику, содействие и помощь в период эпидемиологического кризиса и развитие телекоммуникационной сферы.

Однако в последние годы операционная деятельность «Скай Мобайл» осложнена неправомерными налоговыми притязаниями. Систематические незаконные и необоснованные налоговые доначисления негативно влияют на перспективы ведения бизнеса на рынке Кыргызстана.

Компания опасается, что незаконные действия налоговой службы могут привести к негативному развитию событий. Кыргызстан может недополучить необходимые инвестиции от компании и потерять доверие международных инвесторов в критический момент, когда инвестиции как никогда актуальны для поддержания и развития экономики страны и сохранения рабочих мест.

В настоящее время компания «Скай Мобайл» продолжает осуществлять свою операционную деятельность в обычном режиме и надеется, что контрольная и надзорная функции государственных структур и в частности Налоговой службы будут нацелены на поддержку благоприятного и предсказуемого инвестиционного климата для крупных иностранных инвесторов путем обеспечения неукоснительного соблюдения норм национального и международного законодательства.