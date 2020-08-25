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Бизнес

Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» завершило интеграцию с международной платежной системой UnionPay.

В настоящее время открыта возможность обслуживания карт платежной системы UnionPay International во всех банкоматах банка.

Помимо снятия денежной наличности, до сентября 2020 года станет доступна и вся сеть POS-терминалов банка для обслуживания контактных и бесконтактных карт. Это первый важный шаг на пути большого сотрудничества, а в будущем стороны будут развивать совместные проекты и выводить на рынок инновационные продукты в целях удобства своих клиентов.

«Наш банк известен своим трепетным отношением к своим клиентам, и наше сотрудничество с международной платежной системой UnionPay — очередное тому подтверждение.  

начальник управления карточных продуктов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Гульзана Айткулова

 «Относительно молодая платежная система UnionPay International, но имеющая в своем портфеле все инновационные продукты, которые сейчас в тренде во всем мире, открывает для нас новые возможности. Мы начинаем наше сотрудничество с подключения нашей инфраструктуры к глобальной сети UnionPay, и это только начало!» — прокомментировала партнерство начальник управления карточных продуктов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Гульзана Айткулова.

 

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay, ориентированной на рост и поддержку глобального бизнеса UnionPay. В партнерстве с более чем 2 тысячами 300 учреждений по всему миру UnionPay International обеспечивает эквайринг карт в 179 странах и регионах и эмиссию в 61 стране и регионе. UnionPay International предоставляет высококачественные, экономически эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги крупнейшей в мире базе держателей карт и обеспечивает удобные локальные услуги для растущего числа глобальных держателей карт и торгово-сервисных предприятий UnionPay.

Контакты банка: www.halykbank.kg +996 312 988 330.

Сайт платежной системы UnionPaywww.unionpayintl.com
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163301/
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