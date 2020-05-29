Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»

В качестве меры по поддержанию автомобилистов республики в период выхода из карантина «Газпромнефть» повышает статус всем участникам программы лояльности до высшего уровня — «ПЛАТИНЫ».

Автолюбители — держатели карт «Сапарыбыз бир» смогут получать максимальное количество бонусов за каждую заправку или покупку в магазине на АЗС сети в течение июня 2020 года.

Правила бонусной программы лояльности «Сапарыбыз бир» предполагают зачисление баллов на карту участника при покупке топлива и продукции магазинов на АЗС «Газпромнефть» и Drive Café, которыми в последующем клиент может воспользоваться для оплаты любого товара заправочной станции из расчета 1 балл = 1 сом.

Как начисляются баллы при статусе «Платина»:

при покупке топлива из премиальной линейки G-Drive на карту лояльности клиента возвращается 1,25 балла за каждый приобретенный литр топлива;

при покупке обычного топлива и сжиженного углеводородного газа на карту лояльности клиента возвращается 1 балл за каждый приобретенный литр топлива;

при покупке сопутствующих товаров в магазинах на АЗС и продукции Drive Café на карту лояльности клиента возвращается 1 балл за каждые потраченные 50 сомов.

В течение всего месяца каждый участник программы лояльности получит возможность приобрести качественное российское топливо европейского стандарта с максимальной выгодой.

Справка. «Сапарыбыз бир» — это программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане, которая предоставляет возможность клиентам не только приобретать продукцию компании с выгодой и копить баллы при предъявлении карты лояльности, но и регулярно принимать участие в специальных акциях и выигрывать ценные призы. Количество полученных баллов зависит от статуса карты: «Серебро», «Золото», «Платина». Статус карты определяется на основании объема заправленных литров топлива на АЗС «Газпромнефть» в предыдущем месяце.

Для участия в программе лояльности «Сапарыбыз бир» необходимо приобрести карту лояльности на АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане и заполнить специальную анкету.