«Керемет Банк» поздравляет ветеранов и всех кыргызстанцев с 9 Мая!

Дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с 75-летием со Дня Великой Победы! Выпавшие на вашу долю испытания было подвластно вынести только людям отважным, мужественным и искренне верящим в торжество справедливости! Вы великое поколение победителей, у которого мы учимся патриотизму, стойкости, силе духа и вере в добро.

В День Победы «Керемет Банк» отдает дань памяти подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, чьи мужество, отвага и героизм являются образцом для современников. Спасибо вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за мечты и светлое будущее, которое вы подарили своим потомкам. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долгих-долгих лет жизни! Низкий поклон вам и безграничная благодарность за ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

«Керемет Банк» желает всем кыргызстанцам мира, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и успехов во всех начинаниях!

С уважением ОАО «Керемет Банк».