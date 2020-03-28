ИА «24.kg»: Специальные условия для рекламы сервисов доставки

Уважаемые партнеры!
Предлагаем разместить на сайте 24.kg рекламу сервисов доставки по специальным ценам.
В пакет входит:
- баннер на смартфоне;
- пост в соцсети на страницах ИА «24.kg».
Ежедневная аудитория сайта в марте превышает 200 тысяч уникальных пользователей, а ваш баннер будет показан более 100 тысяч раз в сутки.
Скидки на баннеры, новости и статьи также предусмотрены для онлайн-курсов, аптек и медицинских центров.
Направляйте заявки по номеру +996555272112 (WhatsApp, Telegram) или на почту reklama@24.kg.
Звоните или пишите, мы поможем вам разместить рекламу максимально эффективно.
Берегите себя, соблюдайте все рекомендации врачей и будьте здоровы!