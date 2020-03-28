ИА «24.kg»: Специальные условия для рекламы сервисов доставки

Уважаемые партнеры!

Предлагаем разместить на сайте 24.kg рекламу сервисов доставки по специальным ценам.

В пакет входит:

баннер на смартфоне;

пост в соцсети на страницах ИА «24.kg».

Ежедневная аудитория сайта в марте превышает 200 тысяч уникальных пользователей, а ваш баннер будет показан более 100 тысяч раз в сутки.

Скидки на баннеры, новости и статьи также предусмотрены для онлайн-курсов, аптек и медицинских центров.

Направляйте заявки по номеру +996555272112 (WhatsApp, Telegram) или на почту reklama@24.kg.

Звоните или пишите, мы поможем вам разместить рекламу максимально эффективно.

Берегите себя, соблюдайте все рекомендации врачей и будьте здоровы!