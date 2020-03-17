ИА «24.kg» временно изменяет порядок проведения пресс-конференций

С 17 марта ИА «24.kg» проводит пресс-конференции в онлайн-режиме. Решение принято в связи с мерами по ограничению проведения массовых мероприятий.

В пакет услуг входят:

подготовка и рассылка анонса, публикация темы на сайте и в соцсетях;

трансляция выступления спикеров в соцсетях и на сайте;

видеосъемка выступления спикеров и последующая публикация полной записи на сайте и на канале ИА «24.kg» в YouTube;

публикация в ленте новостей по итогам пресс-конференции.

Подробная информация по телефонам: +996 312 680851, +996 550 700011.

Если вы хотите получать анонсы пресс-конференций по почте, напишите запрос на reklama@24.kg.