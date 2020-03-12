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Бизнес

Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива

Точность налива топлива на АЗС сети «Газпромнефть» подтверждена Центром по стандартизации и метрологии Кыргызстана.

С 25 февраля по 5 марта все топливораздаточные колонки (ТРК) АЗС сети «Газпромнефть» в Кыргызстане прошли процедуру поверки точности налива в соответствии с государственными стандартами.

Представители Центра по стандартизации и метрологии (ЦСМ) Кыргызской Республики подтвердили, что все ТРК действуют исправно, объем отпуска бензина и дизельного топлива соответствует заказу клиента. На пломбы, защищающие узлы учета колонок от несанкционированного доступа, были нанесены поверительные клейма ЦСМ, а управляющим АЗС выданы соответствующие свидетельства. В 2020 году сеть АЗС «Газпромнефть» стала одной из первых в республике, оборудование которой прошло обязательную проверку. 

Алишер Жолчуев, заместитель генерального директора по розничным продажам «Газпром нефти Азии»«Сеть АЗС «Газпромнефть» соблюдает все требования законодательства Кыргызской Республики — проходит процедуру поверки топливораздаточных колонок в соответствии с государственными стандартами в установленные сроки. Мы получаем все необходимые документы, удостоверяющие положительные результаты поверки, с которыми каждый может ознакомиться на наших АЗС. Более того, в дополнение к государственным стандартам компания усилила защиту — были приобретены номерные самоклеящиеся пломбы и проведена дополнительная пломбировка каждой топливораздаточной колонки».

Каждый клиент сети АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива.

На каждой станции размещены сертифицированные Центром стандартизации и метрологии приборы, определяющие корректность отпуска нефтепродуктов, — мерники. Пролив на мерник производится в присутствии клиента и управляющего АЗС в будние дни с 9.00 до 17.00.

Справка. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» от 9 июля 2014 года № 118 и Положению о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике (в редакции постановления правительства КР от 5 декабря 2013 года № 658) при проведении измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, должны применяться средства измерений утвержденного типа и прошедшие поверку.

Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых Государственным центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР, с целью подтверждения пригодности средств измерений и их соответствия установленным техническим требованиям. Периодическая поверка проводится в отношении средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, и выполняется через установленные постановлением правительства КР «О мерах по реализации Закона КР «Об обеспечении единства измерений» межповерочные интервалы времени.

Согласно вышеуказанному постановлению правительства КР поверка топливораздаточных колонок и раздаточных колонок сжиженного газа проводится один раз в полгода.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146210/
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