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Бизнес

«Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA

«Керемет Банк» начал выпускать бесконтактные карты международной платежной системы Visa. От привычных карт бесконтактные отличаются тем, что ими можно оплатить покупку мгновенно, без ввода PIN-кода, лишь прикоснувшись к считывающему устройству на кассе. Технология бесконтактной оплаты основана на использовании встроенного микрочипа, передающего по специальному радиоканалу информацию о платеже с карты на специальный терминал, который обычно помечается логотипом payWave.

Первые пользователи бесконтактной платежной карты от ОАО «Керемет Банк» уже успели оценить ее преимущества.

  • Удобство и скорость. Достаточно поднести карточку к специальному считывающему устройству, и чек до 1 тысячи сомов оплачивается мгновенно — это существенно экономит время при мелких покупках на заправках, в кафе и магазинах. Если сумма платежа превышает 1 тысячу сомов, в целях безопасности потребуется ввести PIN-код.
  • Безопасность. Расплачиваясь бесконтактно, владелец не выпускает карту из рук и не передает ее постороннему лицу.

Эта инновация завоевала популярность среди потребителей всего мира, в Кыргызстане бесконтактные терминалы также имеются в крупных торговых сетях и точках сервисного обслуживания.

Процесс бесконтактной оплаты происходит следующим образом:

  • проверяется введенная кассиром сумма платежа;
  • бесконтактная карта подносится к считывающему устройству с логотипом payWave, звучит звуковой сигнал и на дисплее появляется надпись, подтверждающая факт оплаты;
  • продавец распечатывает и передает чек;
  • в случае отсутствия специального устройства, поддерживающего прием бесконтактных платежей, совершить оплату можно привычным способом через обычный POS-терминал.

Приглашаем всех оценить удобство пользования бесконтактными картами «Керемет Банка»! В случае дополнительных вопросов можно обратиться в круглосуточный контакт-центр ОАО «Керемет Банк» по телефону (0312) 55 44 44 или задать их на официальном сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/142113/
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