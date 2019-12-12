На международном фестивале-конкурсе «Выбор года» лучшим печатным изданием в Кыргызстане в очередной раз признана газета «Супер-Инфо».

Фестиваль «Выбор года» состоялся 11 декабря в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Ранее газета уже несколько раз получала премии в номинации «Тираж года». Консалтинговые компании по результатам исследований медиарынка Кыргызстана не раз называли газету лучшей, по мнению читателей.

Стоит отметить, что у газеты «Супер-Инфо» не только самый большой тираж в КР, но и самая большая аудитория подписчиков в Instagram (официальная страница @super_info_official) среди кыргызских компаний — 1 300 000! Это не только первое СМИ, но и первая компания в Кыргызстане, у которой на сегодня число подписчиков достигло 1 миллиона в социальной сети Instagram.