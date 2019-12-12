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Бизнес

«Выбор года — 2019»: «Супер-Инфо» в очередной раз признана лучшей газетой страны

На международном фестивале-конкурсе «Выбор года» лучшим печатным изданием в Кыргызстане в очередной раз признана газета «Супер-Инфо».

Фестиваль «Выбор года» состоялся 11 декабря в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

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Ранее газета уже несколько раз получала премии в номинации «Тираж года». Консалтинговые компании по результатам исследований медиарынка Кыргызстана не раз называли газету лучшей, по мнению читателей.

Стоит отметить, что у газеты «Супер-Инфо» не только самый большой тираж в КР, но и самая большая аудитория подписчиков в Instagram (официальная страница @super_info_official) среди кыргызских компаний — 1 300 000! Это не только первое СМИ, но и первая компания в Кыргызстане, у которой на сегодня число подписчиков достигло 1 миллиона в социальной сети Instagram.

Международный фестиваль «Выбор года» — ежегодный проект, занимающийся определением и дальнейшей популяризацией наиболее качественных и известных товаров и услуг на рынке страны.

Главная цель проекта — комплексная оценка качества и популярности конкретного товара или услуги. Потребители и эксперты-профессионалы выбирают лидеров года в каждой номинации.

Проект «Выбор года» имеет международный статус и проводится ежегодно в Украине, Казахстане, Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане. 
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