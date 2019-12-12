На международном фестивале-конкурсе «Выбор года» лучшим печатным изданием в Кыргызстане в очередной раз признана газета «Супер-Инфо».
Фестиваль «Выбор года» состоялся 11 декабря в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.
Ранее газета уже несколько раз получала премии в номинации «Тираж года». Консалтинговые компании по результатам исследований медиарынка Кыргызстана не раз называли газету лучшей, по мнению читателей.
Стоит отметить, что у газеты «Супер-Инфо» не только самый большой тираж в КР, но и самая большая аудитория подписчиков в Instagram (официальная страница @super_info_official) среди кыргызских компаний — 1 300 000! Это не только первое СМИ, но и первая компания в Кыргызстане, у которой на сегодня число подписчиков достигло 1 миллиона в социальной сети Instagram.
Международный фестиваль «Выбор года» — ежегодный проект, занимающийся определением и дальнейшей популяризацией наиболее качественных и известных товаров и услуг на рынке страны.
Главная цель проекта — комплексная оценка качества и популярности конкретного товара или услуги. Потребители и эксперты-профессионалы выбирают лидеров года в каждой номинации.
Проект «Выбор года» имеет международный статус и проводится ежегодно в Украине, Казахстане, Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане.