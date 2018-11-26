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Бизнес

Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»

На международном фестивале-конкурсе «Выбор года» лучшим печатным изданием года в Кыргызстане признана газета «Супер-Инфо».

Фестиваль «Выбор года» состоялся 23 ноября в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Потребители и эксперты выбирали лучшие компании республики.

Ранее газета уже несколько раз получала главный приз премии «Выбор года» в номинации «Тираж года». Консалтинговые компании по результатам исследований медиарынка Кыргызстана не раз назвали газету лучшей по мнению читателей.

Международный фестиваль «Выбор года» — ежегодный проект, занимающийся определением и дальнейшей популяризацией наиболее качественных и известных товаров и услуг на рынке страны.

Главная цель проекта — комплексная оценка качества и популярности конкретного товара или услуги. Потребители и эксперты-профессионалы выбирают лидеров года в каждой номинации.

Представительства фестиваля «Выбор года» открыты на Украине, в Казахстане, Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане.
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