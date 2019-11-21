Мы, представители международной компании «Чакыр Япы Санайи ве Тижарет», хотели объяснить всю сложившуюся ситуацию вокруг нашей организации. Нами исполняются контрактные обязательства по проекту строительства автодороги Тараз — Талас — Суусамыр, 75-105 километры, в Кыргызстане с 2015 года, несмотря на возникшие затруднения с расчетными счетами. На сегодня мы стараемся своими силами закончить проект, до завершения которого осталось меньше 2 процентов.

В связи с последними событиям сообщаем, что мы не намерены проводить какую-либо информационную войну с государственными органами, в которых очернялись и были затронуты уполномоченные органы и отдельные лица.

Информация была в связи с возникшим недопониманием с нашим защитником, который без согласования с нами провел пресс-конференцию и выдал информацию, о которой мы узнали только через СМИ. Мы с сожалением читаем последние новости и заверяем, что информация о полученной нами такой выгоде и прибыли является недостоверной.

В распространяемой информации мы хотели объяснить, что мы считаем себя правыми, так как мы законопослушная компания, своевременно выплачиваем налоги, мы ни в коем случае не хотели задеть кого-либо. Мы всегда помогали следствию и идем на сотрудничество, предоставляя информацию и документацию.

Наша главная задача — завершить успешно проект, так как мы желаем и далее продолжать свою деятельность на территории Кыргызстана.

Мы намерены решить вопросы в рамках закона, в связи с чем обратились в суд по делу с нашим бывшим субподрядчиком ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш».

При этом наша компания оставляет право на действия для отстаивания наших хозяйственных, репутационных и других интересов, в том числе посредством письменных обращений в государственные и другие органы Кыргызской Республики и международные инстанции, согласно законодательству Кыргызской Республики и международному праву, так как наша компания является стороной контракта, заключенного в рамках международного соглашения.