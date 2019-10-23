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Бизнес

«Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам

На золоторудном месторождении «Джеруй» начались вскрышные работы. По данным производственно-технического управления ОсОО «Альянс Алтын», на сегодняшний день завершается бурение 1-го блока на горизонте 3760-3752 в объеме 5 тысяч кубометров. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.

К концу 2019 года компания планирует выполнить вскрышные работы в объеме 257,4 тысячи кубометров и приступить к добыче руды для ЗИФ.

 

Будут отрабатываться запасы в верхней части рудного тела участка «Северо-западный», согласно утвержденному техническому проекту и в соответствии с лицензионным соглашением.

Для осуществления горных работ компания применяет высокопроизводительное оборудование Caterpillar, Atlas Copco (Еpiroc), Terex, Dressta.
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