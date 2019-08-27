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Бизнес

1 сентября I-Mall открывает свои двери!

Новый современный торгово-развлекательный центр «I-Mall» с самой большой детской площадкой в Кыргызстане приглашает всех желающих на свое официальное открытие, которое состоится 1 сентября в 11.00 по адресу улица Шевченко, 80 (пересекает Киевская).

На первом этаже I-Mall представлены брендовые вещи как отечественных, так и зарубежных производителей, магазины модной одежды для всей семьи, салоны красоты с самым широким спектром услуг, крупный гипермаркет и food-корт с меню, который не оставит равнодушным ни одного гурмана!

На втором этаже I-Mall расположена самая большая детская игровая площадка в Кыргызстане.

На ней невозможно будет не заметить самую большую и высокую горку в стране высотой в 17 метров!

Также маленьких посетителей приятно удивят разнообразие каруселей, батутов, игрушек и много других сюрпризов!

I-Mall — лучшее место для приятного отдыха и полезного шопинга!

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