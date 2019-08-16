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Бизнес

Подключите онлайн-телевидение в одно касание, без приставок и антенн

Популярнейшее приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане O!TV получило ряд новшеств с очередным обновлением:

— обновлен интерфейс приложения O!TV;
— теперь приложение потребляет существенно меньше ресурсов аккумулятора и работает стабильнее;
— появился удобный мини-плеер. Теперь видео не прерывается, пока вы ищете, что посмотреть дальше;
— произведены другие небольшие доработки, благодаря которым пользоваться приложением стало еще удобнее.

Просто скачайте бесплатное приложение O!TV, подключите подходящий пакет ТВ-каналов, авторизуйтесь, и телевидение всегда будет с вами — на Иссык-Куле, даче, работе или дома, в очереди или в пробке, по всему Кыргызстану!

  • 150 каналов. Огромный выбор популярных телеканалов. Сохраняйте любимые каналы в избранном;
  • четкость и сочность изображения;
  • возможность отложенного просмотра до трех дней;
  • возможность поставить прямой эфир на паузу и досмотреть его позже на любом из своих устройств.

Смотрите любимые фильмы, новости, спортивные и любимые телепередачи с любого мобильного устройства — смартфона, планшета, ноутбука, компьютера или телевизоров Sony, Phillips, Samsung с функцией Smart TV — без антенн, приставок и проводов.

Пакеты каналов, доступные для подключения:

  •  «O!TV Базовый» — 40 каналов, 3 сома в сутки. Подключение *750*1#вызов;
  •  «O!TV Стандарт» — 100 каналов, 5 сомов в сутки. Подключение *750*2#вызов;
  •  «O!TV Премиум» — 150 каналов, 7 сомов в сутки. Подключение *750*3#вызов.

Для абонентов О! при просмотре телевидения O!TV интернет-трафик не расходуется, не вычитается из основных интернет-пакетов и не тарифицируется.

Для тех, кто подключится впервые, действует приятный бонус — 3 дня пакеты O!TV предоставляются абсолютно БЕСПЛАТНО.

O!TV — новый взгляд на телевидение!
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