«Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» открыло выездную сберегательную кассу в фитнес-клубе World Class Bishkek по адресу: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 87/2. Режим работы банковского отделения: семь дней в неделю с 9.00 до 21.00.

Мы рады предложить клиентам качественный спектр банковских услуг!

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