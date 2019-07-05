«Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» открыло выездную сберегательную кассу в фитнес-клубе World Class Bishkek по адресу: город Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 87/2. Режим работы банковского отделения: семь дней в неделю с 9.00 до 21.00.
Мы рады предложить клиентам качественный спектр банковских услуг!
Ознакомиться с адресами других отделений банка можно на сайте.
О банке:
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которое в 2018 году отпраздновало свое 95-летие.
- Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке республики.
- На сегодня ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
- «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.