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Бизнес

Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты

В Чуйской области — новый полномочный представитель правительства. 11 июня премьер-министр подписал распоряжение о назначении на эту должность Алтынбека Намазалиева. Новый полпред прокомментировал 24.kg информацию об уголовном преследовании, о скандале в Жайылском районе и рассказал о работе на посту акима.

«Не намерен оправдываться, но готов представить факты», — заявил Алтынбек Намазалиев.

По его словам, уголовное дело в отношении сотрудников прокуратуры Бишкека действительно возбуждалось.

«Но оно было незаконным. В ходе расследования моя причастность к совершению какого-либо преступления не установлена. Все, кто проходил по этому делу, полностью оправданы. А уголовное преследование прекращено с формулировкой «за отсутствием состава и события преступления», — подчеркнул Алтынбек Намазалиев.

Он отметил, что на момент возбуждения уголовного дела уже не был сотрудником прокуратуры Бишкека, а являлся начальником следствия Чуйской области. «И попал, как говорится, под замес», — заявил Намазалиев.

Скажу один раз и навсегда — в качестве подсудимого я никогда ни по какому-либо уголовному делу перед судами не представал.

Алтынбек Намазалиев
Чиновник также рассказал подробности скандала в Жайылском районе, где, по его словам, в 2016 году во время выборов в местный кенеш искусственно создалась предпосылка для скандала. Обычную драку между арендатором и арендодателем использовали как «инструмент исключения одной из партий из выборной гонки».

«Подравшиеся написали заявления друг на друга, не прошло и суток, как с должности сняли троих — начальника местного РОВД, ГКНБ и прокурора, то есть меня. Тогда как, согласно уголовно-процессуальному законодательству, любая доследственная проверка проводится от трех до десяти дней, а в отдельных случаях и до одного месяца по разрешению прокурора», — пояснил Алтынбек Намазалиев.

Отвечая на вопрос о прежнем месте работы, полпред рассказал, что за время работы на должности акима Аламединского района решил очень много вопросов.

«Самая наболевшая — это чистая питьевая вода. Будучи акимом, добился инвестиций по линии АРИС на сумму 102 миллиона сомов. На эти средства можно будет обеспечить чистой питьевой водой 6 сел. Не было воды и в жилмассиве «Кара-Жыгач», туда инвестировали 77 миллионов сомов», — сообщил Алтынбек Намазалиев.

По его словам, строительство и ремонт дорог в районе также проводились, но многие из них на балансе Минтранса. В этом году планируют начать строительство пяти школ. А собираемость налогов увеличили на 127 процентов.

«Аламединский район признан лучшим в Чуйской области по 52 позициям — начиная от спорта и заканчивая понижением преступности и ростом экономики. Я нашел поддержку среди народа, и жители Аламединского района по достоинству оценили наш труд», — резюмировал Алтынбек Намазалиев.
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