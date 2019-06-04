Обувь для деток! «Халык Банк Кыргызстан» провел благотворительную акцию

Важный вектор развития ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — это социально-корпоративная ответственность. В этот раз мы решили помочь деткам одного из самых отдаленных детских домов Кыргызстана. Воспитанники Мырза-Акинской школы-интерната (город Ош) остро нуждались в обуви. Мы с удовольствием помогли с финансированием!

Сегодня сотрудники Ошского филиала совместно с представителями общественного фонда «Прав защиты детей сирот» приехали в гости к ребятам и вручили новую обувь. Директор Ошского филиала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мирлан Шоноев от души поздравил ребят с прошедшим Днем защиты детей и пожелал им крепкого здоровья.

Ребятам обновки пришлись по душе! Довольны остались все: дети от покупок, а взрослые от того, что смогли хоть немного порадовать ребят, которые по воле судьбы остались без попечения родителей.

Инициатором акции выступил ОФ «Прав защиты детей сирот», и мы с радостью поддержали данную инициативу.