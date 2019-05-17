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Бизнес

АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в рамках программы развития регионов объявляет о запуске акции по кредитам для развития малого и среднего бизнеса. У предпринимателей есть возможность получить кредиты в национальной валюте от 12 процентов годовых.

Срок действия акции — с 15 мая по 14 июня 2019 года.

Цель – кредитование юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность во всех областях Кыргызской Республики за исключением Бишкека, по следующим направлениям: промышленность, сельское хозяйство, заготовка и переработка, транспорт, связь и сфера услуг, торговля и коммерция, строительство, туристическая сфера.

  • Сумма кредита: от 250 001 сома до 35 000 000 сомов.
  • Сроки кредита: до 5 лет.
  • Процентная ставка: от 12 процентов годовых (эффективная процентная ставка от 12,67 процента годовых).

Подробная информация по ссылке или по телефонам в филиалах банка:

Кара-Балта: +996 3133 33236, 32942;
Ош: +996 3222 55800, 21473;
Кара-Суу: +996 3222 42100, 3232 50085;
Джалал-Абад: +996 3722 23217, 50983, 312 293039;
Чолпон-Ата: +996 3943 42341, 42386;
Каракол: +996 3922 55141. 
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