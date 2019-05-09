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Бизнес

Халык Банк поздравил ветеранов с Днем Победы!

По доброй ежегодной традиции в преддверии Дня Победы ОАО «Халык Банк Кыргызстан» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. Этот год, безусловно, также не стал исключением.

Сотрудники банка навестили героев и с чувством глубокого уважения вручили им подарки. Поздравления получили ветераны не только в Бишкеке, но и в регионах, где есть филиалы банка.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» желает ветеранам крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Пусть всегда рядом будут близкие люди, дарящие заботу и внимание.

Поздравляем всех кыргызстанцев с этим светлым праздником!

Мира, процветания и благополучия!

С уважением, ОАО «Халык Банк Кыргызстан»!

О банке:

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.
  • Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
  • На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 10 филиалов, 8 сберегательных касс и 4 выездные сберкассы по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.
  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.
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