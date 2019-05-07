Новый BMW в кредит от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

А вы готовы к настоящим эмоциям? Новый BMW — наполнит вашу жизнь драйвом.

Воспользуйтесь автокредитом от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»!

Срок рассмотрения заявки: всего три дня;

Срок кредита: до пяти лет;

Сумма кредита: от 1 тысячи долларов США/70 тысяч сомов до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах;

Залог: приобретаемое авто;

Первоначальный взнос: не менее 20 процентов от суммы авто;

Процентная ставка:

в сомах от 18 процентов годовых (эффективная процентная ставка от 19,81 процента),

в долларах США от 12 процентов годовых (эффективная процентная ставка от 12,91 процента).

Программа рассчитана на приобретение нового авто в «Автоцентре Эстокада» — официальном импортере BMW в Кыргызстане.

Детальную информацию можно узнать по телефонам (в рабочее время): 0501150011 — Мээрим; 0704680253, 0554142624 — Сабина; 0559343444 — Мирбек; 0778424156 — Аида.

О БАНКЕ: