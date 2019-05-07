Новый BMW в кредит от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

А вы готовы к настоящим эмоциям? Новый BMW — наполнит вашу жизнь драйвом.
Воспользуйтесь автокредитом от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»!
Срок рассмотрения заявки: всего три дня;
Срок кредита: до пяти лет;
Сумма кредита: от 1 тысячи долларов США/70 тысяч сомов до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах;
Залог: приобретаемое авто;
Первоначальный взнос: не менее 20 процентов от суммы авто;
Процентная ставка:
- в сомах от 18 процентов годовых (эффективная процентная ставка от 19,81 процента),
- в долларах США от 12 процентов годовых (эффективная процентная ставка от 12,91 процента).
Программа рассчитана на приобретение нового авто в «Автоцентре Эстокада» — официальном импортере BMW в Кыргызстане.
Детальную информацию можно узнать по телефонам (в рабочее время): 0501150011 — Мээрим; 0704680253, 0554142624 — Сабина; 0559343444 — Мирбек; 0778424156 — Аида.
О БАНКЕ:
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2018 году отпраздновал свое 95-летие.
- Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.
- На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 10 филиалов, 8 сберегательных касс и 4 выездные сберкассы по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене, и Ноокате.
- «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.
- Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.