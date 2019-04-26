АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и автосалон Asia Motors пересмотрели партнерское соглашение о сотрудничестве в части снижения процентных ставок. Теперь приобрести новые автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, RENAULT, HYUNDAI и LADA, стало еще выгоднее!

Процентная ставка:

в сомах от 12 процентов годовых;

в долларах США от 9 процентов годовых.

Эффективная процентная ставка в сомах — от 13,4 процента, в долларах США — от 10,01 процента годовых.

Срок рассмотрения заявки: всего три дня.

всего три дня. Срок кредита: до трех лет.

до трех лет. Сумма кредита: от 1 тысячи долларов США/70 тысяч сомов до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах.

от 1 тысячи долларов США/70 тысяч сомов до 100 тысяч долларов США/эквивалент в сомах. Залог: приобретаемое авто либо недвижимое имущество.

приобретаемое авто либо недвижимое имущество. Первоначальный взнос: 30 процентов от суммы авто.

Программа рассчитана на приобретение нового автомобиля в автосалоне Asia Motors.

Детальную информацию по автокредитам можно узнать по ссылке, а также по телефонам:

0501150011 — Мээрим;

0704680253, 0554142624 — Сабина;

0559343444 — Мирбек;

0778424156 — Аида.

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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», которое в 2018 году отпраздновало свое 95-летие.

Уже более 14 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана.

На сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 18 отделений по всему Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате.

«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044.

Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, США, России и Казахстана.