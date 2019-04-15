«Бакай Банк» обучил детей и учащихся профтехлицеев финансовой грамотности

ОАО «Бакай Банк» приняло участие во Всемирной неделе денег, которая прошла в Кыргызстане с 8 по 12 апреля этого года. В качестве координатора Global Money Week — 2019 в стране выступил Национальный банк КР.

«Бакай Банк» стал одним из активных участников кампании Global Money Week — 2019, чтобы научить молодежь использовать, накапливать деньги и повышать финансовую грамотность посредством различных интерактивных мероприятий. «Бакай Банк» помогает молодому поколению, в том числе детям из уязвимых слоев населения, у которых возможности получать знания ограничены.

Сотрудники банка на протяжении недели проводили лекции в школах-интернатах для детей-сирот и профессионально-технических училищах в Нарыне, Кара-Балте, Оше, Джалал-Абаде, Токмаке, Караколе, Кызыл-Кие.

На тренинге у школьников была возможность задать интересующие их вопросы о деятельности банка и работе банковской системы Кыргызстана в целом. Они выразили благодарность за приглашение и возможность получать новые знания.

Управляющий филиалом Кара-Балты ОАО «Бакай Банк» Асфира Жаманкулова отметила, что они очень рады принимать участие во Всемирной неделе денег и дать детям полезную информацию о финансах.

«Начиная с рождения, нас учат разным наукам, но вот как создавать, приумножать личные финансы и управлять ими, многие не знают. На семинаре в профлицее № 102 активными слушателями было молодое поколение, от которого зависит будущее страны. И для нас важно, чтобы молодежь умела правильно использовать и накапливать денежные средства. Мы объяснили, что нужно не только уметь зарабатывать деньги, а научиться грамотно ими управлять, это один из путей к финансовому благополучию», — сказала она.

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