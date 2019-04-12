«Халык Банк Кыргызстан» наградил победителей конкурса эссе ОшТУ

С 25 марта по 11 апреля ОАО «Халык Банк Кыргызстан» проводил конкурс эссе среди студентов Ошского технологического университета. Тема эссе: «Умение сберегать — основа финансовой грамотности». В рамках данного мероприятия было получено множество талантливых работ от студентов — участников конкурса.

Состав жюри: директор филиала ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош» Мирлан Шоноев, декан факультета «Экономики и управления» ОшТУ, доцент Амат Артыков и начальника Ошского областного управления НБКР Жумаш Сыдыков.

11 апреля в рамках Всемирной недели денег (Global Money Week — 2019) в торжественной обстановке была проведена церемония награждения победителей, которые в качестве призов получили сертификаты на открытие депозитов на суммы 5, 3 и 2 тысячи сомов:

I место заняла Батырбек кызы Надира , приз — сертификат на открытие депозита на сумму 5000 сомов;

, приз сертификат на открытие депозита на сумму сомов; II место занял Турдугулов Нурсултан , приз — сертификат на открытие депозита на сумму 3000 сомов;

, приз сертификат на открытие депозита на сумму сомов; III место заняла Адылбек кызы Мээрим, приз — сертификат на открытие депозита на сумму 2000 сомов.

Кроме этого, было вручено пять поощрительных призов в виде сертификатов на прохождение практики в филиале ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош». А также несколько поощрительных призов от университета.

Мы благодарим «Халык Банк Кыргызстан» за организацию конкурса в рамках Всемирной недели денег. Такие мероприятия дают стимул студентам к выражению собственных идей и в целом к личностному развитию. Абдыкадыр Абидов, ректор ОшТУ

Для справки: В этом году Всемирная неделя денег (Global Money Week) проходит в период с 8 по 14 апреля. Кыргызстан принимает участие в данном мероприятии в пятый раз. В 2019 году девиз мероприятия: «Учись. Сберегай. Зарабатывай»! Данное мероприятие — это всемирное движение, целью которого является обучение финансовой грамотности детей и молодежи. В нашей стране Неделя денег проходит под патронажем Национального банка Кыргызской Республики при участии коммерческих банков и многих других организаций.