Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore

«Бакай Банк» совместно с сотовым оператором MegaCom предоставляет новый потребительский кредит «Mega Рассрочка». Теперь у жителей Бишкека есть отличная возможность приобрести сотовые телефоны, планшеты, различные аксессуары и другие товары в центрах продаж и обслуживания MegaStore в кредит без залога.
Более того, запуск кредита «Mega Рассрочка» стартовал с акции по снижению процентных ставок на этот вид кредита.
Теперь у клиентов «Бакай Банка» есть возможность приобрести различные электронные устройства в центрах продаж и обслуживания MegaStore в кредит БЕЗ ЗАЛОГА по сниженной процентной ставке 23 процента.
«Бакай банк» предоставил выгодные условия для приобретения смартфонов в кредит:
Валюта кредита: сом.
Сумма: от 5 000 до 100 000.
Сроки: до 18 месяцев.
Ставка процента: 23 процента годовых.
Первоначальный взнос не требуется.
Решение принимается за несколько минут!
Необходимые документы:
- паспорт;
- для участников зарплатных проектов: справка о заработной плате за последние шесть месяцев / выписка из банка по счету о зачислении заработной платы;
- для пенсионеров, которые обслуживаются в банках: выписка из банка по счету о зачислении пенсии за последние шесть месяцев.
Оставить заявку и получить кредит через «Бакай Банк» можно ежедневно в будние дни с 10.00 до 17.00 в центрах продаж и обслуживания MegaStore в торговом центре «ГУМ».
Ассортимент MegaStore позволяет даже самому требовательному клиенту найти подходящий для себя телефон. В наличии смартфоны и аксессуары практически всех мировых брендов от бюджетных вариантов до самых последних моделей Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, а также брендов Olmio, Honor, Fly и других.
Спешите, акция действует до 30 апреля 2019 года!
Подробности можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakai.kg.
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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.