«Бакай Банк» реализует монеты, посвященные историко-культурному наследию КР

ОАО «Бакай Банк» чтит великих исторических деятелей и историко-культурное наследие Кыргызстана и предлагает к приобретению коллекционные монеты, выпущенные Национальным банком Кыргызстана.

Снежный барс. 200 сомов, золото 999 с бриллиантовыми вставками, вес 15,55 грамма, диаметр 25,00 миллиметра, цена 71 445 сомов.

200 лет Курманжан датке. 100 сомов, золото 999, вес 7,78 грамма, диаметр 22,60 миллиметра, цена 25 300 сомов.

Легковооруженный воин Кыргызского каганата. 10 сомов, золото 925 с локальным оксидированием, вес 28,28 грамма, диаметр 38,61 миллиметра, цена 3 080 сомов.

Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата. 10 сомов, золото 925 с локальным оксидированием, вес 28,28 грамма, диаметр 38,61 миллиметра, цена 3 300 сомов.

200 лет Курманжан датке. 10 сомов, золото 925 со вставкой кристаллов Swarovski, вес 28,28 грамма, диаметр 38,60 миллиметра, цена 2 200 сомов.

Джейран. 10 сомов, серебро 925 с напылением золота 999, вес 28,28 грамма, диаметр 38,60 миллиметра, цена 2 530 сомов.

Снежный барс. 10 сомов, серебро 925 со вставкой кристаллов Swarovski, вес 28,28 грамма, диаметр 38,60 миллиметра, цена 2 200 сомов.

Великий Шелковый путь. 10 сомов, серебро 925 с напылением золота 999 и цветной эмалью, вес 31,1 грамма, диаметр 38,61 миллиметра, цена 3 740 сомов.

1000-летие Жусупа Баласагына. 10 сомов, серебро 925 с локальным затемнением, вес 31,1 грамма, диаметр 38,61 миллиметра, цена 3 564 сома.

Рябчик Эдуарда (цветок «Айгул»). 10 сомов, серебро 925 с тампонной печатью, вес 28,28 грамма, диаметр 38,61*28,81 миллиметра, цена 2 662 сома.

«Бакай Банк» в целях увеличения интереса к коллекционным монетам с апреля 2018 года реализует нумизматические монеты НБ КР и планирует продолжить деятельность в этом направлении. Отметим, что все коллекционные монеты выпущены с применением современных технологий монетного производства: золочения, голограммы, тампонной печати, оксидирования, вставки различных камней. Они завоевали награды в престижных международных монетных конкурсах.

По вопросам приобретения коллекционных монет можно обращаться по телефонам: 0312610061, с мобильного 6111, WhatsApp 0554006111.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: г. Бишкек, ул. Исанова, 77.

Социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter.

Сайт: www.bakaibank.kg.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.